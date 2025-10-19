Marche pour Octobre Rose | Châtillon-en-Vendelais Espaces jeunes Châtillon-en-Vendelais

Espaces jeunes 2 Rue de Gare Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 11:30:00

2025-10-19

Octobre étant le mois dédié à la sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein, la Mairie de Châtillon-en-Vendelais est de nouveau mobilisée cette année avec les commerçants, associations, professionnels de santé en partenariat avec les Vitrézelles et la Ligue contre le Cancer.

Marche pour Octobre Rose

Le dimanche 19 octobre, départ à 9h30

Rendez-vous dès 9h à l’espace jeunes (ancienne gare)

Marche rose de 7 kms (5€ pour les adultes)

Rando poussette / Rando confort de 3 kms

D’autres actions sont prévues à découvrir sur la page Facebook de la Mairie et Intra Muros. .

Espaces jeunes 2 Rue de Gare Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 02 65

