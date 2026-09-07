Informations pratiques

Torcy-le-Petit

Marche pour Octobre Rose et Novembre Bleu

Torcy-le-Petit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Le Comité des Loisirs Torcéen organise une marche dédiée à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein et les cancers masculins.

Une occasion de se rassembler, de marcher ensemble et de soutenir des causes essentielles pour la santé de tous.

On vous attend pour un départ à 15h à Torcy le Petit pour 9 km.

Marche ouverte à tous : familles, amis, sportifs ou amateurs de balade.

Dress code : portez du rose et/ou du bleu pour afficher votre soutien.

Les dons seront reversés à des associations engagées dans la lutte contre le cancer. Un pot convivial sera offert à l’arrivée !Chaque pas compte. Merci pour votre participation et votre engagement. Ensemble, plus forts ! .

Torcy-le-Petit 76590 Seine-Maritime Normandie

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English : Marche pour Octobre Rose et Novembre Bleu

L’événement Marche pour Octobre Rose et Novembre Bleu Torcy-le-Petit a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux