Marche pour Octobre Rose Exireuil dimanche 19 octobre 2025.

Salle des fêtes Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-19

2 parcours proposés (5km et 8km).

8h Rassemblement sur le parking de la salle des fêtes d’Exireuil

8h30 Départ du grand parcours

9h Départ du petit parcours

Parcours possible en calèche pour les personnes à mobilité réduite (sur réservation obligatoire au 06 85 15 03 00, jusqu’au 10 octobre) .

Salle des fêtes Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 16 03 mairie@exireuil.fr

