Marche pour Octobre Rose Goulien
Marche pour Octobre Rose Goulien dimanche 12 octobre 2025.
Marche pour Octobre Rose
Bourg Goulien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 11:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Marche pour Octobre Rose, plusieurs circuits de marche ou course , départ de 9h à 11h, libre participation, tombola, collation offerte à l’arrivée. .
Bourg Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 19 87 70 42
L’événement Marche pour Octobre Rose Goulien a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz