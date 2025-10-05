Marche pour Octobre Rose Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers

Hippodrome du Lion d’Angers Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 11:00:00

2025-10-05

L’Entente des commerçants organise, avec le club lionnais CTL, une randonnée pédestre le 5 octobre 2025, dans le cadre de l’opération Octobre rose de la Ligue contre le cancer.

À l’initiative de l’Entente des artisans et commerçants, la 3ème édition de la randonnée pédestre sera organisée, dimanche 5 octobre, à partir de 8 h, à l’hippodrome du Lion-d’Angers , dans le parc de l’Isle-Briand. Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’opération Octobre rose, la campagne annuelle de prévention et de dépistage du cancer du sein.

Deux parcours proposés pour les participants.

Au Lion-d’Angers, les participants, après avoir versé 7 € pour l’inscription, pourront parcourir deux circuits, l’un de 6km et l’autre de 13 km, dans le parc de l’Isle-Briand et le long de la Mayenne jusqu’à Montreuil-sur-Maine.

Sur place, dès 8 h, et jusqu’à 11 h, tout est prévu pour l’accueil et le ravitaillement. Les randonneurs peuvent venir en famille, les circuits ne présentant pas de difficultés.

À l’issue de l’épreuve, tout le monde pourra se restaurer avec buvette et snacking sur place. .

Hippodrome du Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire lionarticom@gmail.com

English :

The Entente des commerçants, together with the Lionnais CTL club, is organizing a walk on October 5, 2025, as part of the Ligue contre le cancer?s Pink October campaign.

German :

Die Entente des commerçants organisiert zusammen mit dem Club Lionnais CTL am 5. Oktober 2025 eine Wanderung im Rahmen der Aktion « Rosa Oktober » der Krebsliga.

Italiano :

L’Entente des commerçants organizza una camminata il 5 ottobre 2025, in collaborazione con il club Lionnais CTL, nell’ambito della campagna Pink October della Ligue contre le cancer.

Espanol :

La Entente des commerçants organiza una marcha el 5 de octubre de 2025, en colaboración con el club Lionnais CTL, en el marco de la campaña Octubre Rosa de la Liga contra el Cáncer.

