Marche pour Octobre Rose jardin de l’hôtel de ville Marans

Marche pour Octobre Rose jardin de l’hôtel de ville Marans dimanche 5 octobre 2025.

Marche pour Octobre Rose

jardin de l’hôtel de ville Place Cognacq Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

La municipalité vous propose de participer à des marches de 5 ou 10 km dans le cadre d’Octobre Rose.

En partenariat avec La Ligue Contre le Cancer, Courir en Pays Marandais, Inov’ Danse, l’ASLPM, l’Amicale Laïque Section Randonnée Pédestre.

jardin de l’hôtel de ville Place Cognacq Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 49 37 culture2@ville-marans.fr

English :

The municipality invites you to take part in 5 or 10 km walks as part of the Pink October campaign.

In partnership with La Ligue Contre le Cancer, Courir en Pays Marandais, Inov’ Danse, ASLPM, Amicale Laïque Section Randonnée Pédestre.

German :

Die Stadtverwaltung bietet Ihnen im Rahmen des Rosa Oktobers die Möglichkeit, an 5- oder 10-km-Wanderungen teilzunehmen.

In Partnerschaft mit La Ligue Contre le Cancer, Courir en Pays Marandais, Inov’ Danse, ASLPM, Amicale Laïque Section Randonnée Pédestre.

Italiano :

Il Comune propone passeggiate di 5 o 10 km nell’ambito della campagna Ottobre Rosa.

In collaborazione con La Ligue Contre le Cancer, Courir en Pays Marandais, Inov’ Danse, ASLPM, Amicale Laïque Section Randonnée Pédestre.

Espanol :

El ayuntamiento propone marchas de 5 o 10 km en el marco de la campaña Octubre Rosa.

En colaboración con La Ligue Contre le Cancer, Courir en Pays Marandais, Inov’ Danse, ASLPM, Amicale Laïque Section Randonnée Pédestre.

