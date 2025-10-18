Marche pour Octobre Rose Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron
Marche pour Octobre Rose Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron samedi 18 octobre 2025.
Marche pour Octobre Rose
Salle des fêtes Rue fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Rassemblement pour faire une randonnée sur la commune.
Participation de 5€ minimum par personne, reversée au Centre Ressource de Montélimar
Salle des fêtes Rue fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes leselastiques26@gmail.com
English :
Gather for a hike in the commune.
Minimum contribution of 5? per person, donated to the Centre Ressource de Montélimar
German :
Sammeln Sie sich, um eine Wanderung durch die Gemeinde zu machen.
Teilnahme von mindestens 5 Euro pro Person, die an das Centre Ressource in Montélimar gespendet wird
Italiano :
Passeggiata in città.
Contributo minimo di 5 euro a persona, devoluto al Centre Ressource de Montélimar
Espanol :
Reúnanse para dar un paseo por la ciudad.
Contribución mínima de 5€ por persona, donados al Centre Ressource de Montélimar
L’événement Marche pour Octobre Rose Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2025-10-10 par Montélimar Tourisme Agglomération