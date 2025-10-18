Marche pour Octobre Rose Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron

Marche pour Octobre Rose

Salle des fêtes Rue fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Rassemblement pour faire une randonnée sur la commune.

Participation de 5€ minimum par personne, reversée au Centre Ressource de Montélimar

.

Salle des fêtes Rue fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes leselastiques26@gmail.com

English :

Gather for a hike in the commune.

Minimum contribution of 5? per person, donated to the Centre Ressource de Montélimar

German :

Sammeln Sie sich, um eine Wanderung durch die Gemeinde zu machen.

Teilnahme von mindestens 5 Euro pro Person, die an das Centre Ressource in Montélimar gespendet wird

Italiano :

Passeggiata in città.

Contributo minimo di 5 euro a persona, devoluto al Centre Ressource de Montélimar

Espanol :

Reúnanse para dar un paseo por la ciudad.

Contribución mínima de 5€ por persona, donados al Centre Ressource de Montélimar

