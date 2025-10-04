Marche pour Octobre rose Noaillan

Marche pour Octobre rose Noaillan samedi 4 octobre 2025.

Marche pour Octobre rose

9 Place Général Leclerc Noaillan Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La mairie de Noaillan se mobilise au travers d’une marche de 6 kilomètres (sans difficulté), ouverte à toutes et tous pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein.

Tous les dons récoltés seront entièrement reversés à la Ligue Contre le Cancer 33. .

9 Place Général Leclerc Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 35 08 contact@noaillan.fr

English : Marche pour Octobre rose

German : Marche pour Octobre rose

Italiano :

Espanol : Marche pour Octobre rose

L’événement Marche pour Octobre rose Noaillan a été mis à jour le 2025-09-20 par La Gironde du Sud