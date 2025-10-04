Marche pour Octobre rose Noaillan
9 Place Général Leclerc Noaillan Gironde
La mairie de Noaillan se mobilise au travers d’une marche de 6 kilomètres (sans difficulté), ouverte à toutes et tous pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein.
Tous les dons récoltés seront entièrement reversés à la Ligue Contre le Cancer 33. .
9 Place Général Leclerc Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 35 08 contact@noaillan.fr
