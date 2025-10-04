Marche pour Octobre Rose Place de la Mairie Pissos

Marche pour Octobre Rose Place de la Mairie Pissos samedi 4 octobre 2025.

Marche pour Octobre Rose

Place de la Mairie Dans les rue de Pissos Pissos Landes

Tarif : 5€

Date :

2025-10-04

2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Dans le cadre de la campagne pour le dépistage du cancer du sein , l’AGV HAUT’LANDE organise une marche dans Pissos suivie d’un pot de l’amitié.

Venez nombreux….. EN ROSE !!!!

Participation de 5€ , dons réservés à l’institut Bergonié.

Place de la Mairie Dans les rue de Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 15 14 marie-jose.saintorens@wanadoo.fr

English : Marche pour Octobre Rose

As part of the breast cancer screening campaign, AGV HAUT’LANDE is organizing a walk in Pissos, followed by a pot de l’amitié.

Come one, come all….. EN ROSE !!!!

Participation 5? donations reserved for the Institut Bergonié.

German : Marche pour Octobre Rose

Im Rahmen der Kampagne zur Früherkennung von Brustkrebs organisiert der AGV HAUT’LANDE einen Spaziergang durch Pissos mit anschließendem Umtrunk.

Kommen Sie zahlreich….. EN ROSE !!!!

Die Teilnahmegebühr beträgt 5? die Spenden sind für das Institut Bergonié bestimmt.

Italiano :

Nell’ambito della campagna di screening del cancro al seno, l’AGV HAUT’LANDE organizza una passeggiata a Pissos seguita da un aperitivo in compagnia.

Venite uno, venite tutti….. EN ROSE !!!!

Partecipazione di 5? donazioni riservate all’Institut Bergonié.

Espanol : Marche pour Octobre Rose

En el marco de la campaña de detección del cáncer de mama, la AGV HAUT’LANDE organiza un paseo por Pissos seguido de una copa amistosa.

Vengan todos….. ¡¡¡¡EN ROSA !!!!

Participación de 5? donativos reservados para el Institut Bergonié.

