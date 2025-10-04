Marche pour Octobre Rose Saint-Avit-Saint-Nazaire

Marche pour Octobre Rose Saint-Avit-Saint-Nazaire samedi 4 octobre 2025.

Marche pour Octobre Rose

Salle Albert Lallier Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Marche pour Octobre Rose le samedi 04 Octobre 2025 à Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Départ de la randonnée 5kms environ à 14h30 (Salle Albert Lallier à côté de l’Église).

Participation libre (1€ minimum), gratuit pour les enfants.

Remise des dons au représentant de la Ligue contre le cancer Gironde.

Pot de solidarité offert à l’arrivée.

Tombola.

Manifestation organisée par le CCAS de Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Réservation souhaitée pour une meilleure organisation au 07 87 36 45 52 (Après 16h). .

Salle Albert Lallier Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 36 45 52

English : Marche pour Octobre Rose

German : Marche pour Octobre Rose

Italiano :

Espanol : Marche pour Octobre Rose

L’événement Marche pour Octobre Rose Saint-Avit-Saint-Nazaire a été mis à jour le 2025-09-11 par OT du Pays Foyen