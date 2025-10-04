Marche pour Octobre Rose Saint-Avit-Saint-Nazaire
Marche pour Octobre Rose Saint-Avit-Saint-Nazaire samedi 4 octobre 2025.
Marche pour Octobre Rose
Salle Albert Lallier Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde
Marche pour Octobre Rose le samedi 04 Octobre 2025 à Saint-Avit-Saint-Nazaire.
Départ de la randonnée 5kms environ à 14h30 (Salle Albert Lallier à côté de l’Église).
Participation libre (1€ minimum), gratuit pour les enfants.
Remise des dons au représentant de la Ligue contre le cancer Gironde.
Pot de solidarité offert à l’arrivée.
Tombola.
Manifestation organisée par le CCAS de Saint-Avit-Saint-Nazaire.
Réservation souhaitée pour une meilleure organisation au 07 87 36 45 52 (Après 16h). .
Salle Albert Lallier Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 36 45 52
