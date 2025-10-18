Marche pour Octobre Rose Saint-Cyr-du-Doret

Marche pour Octobre Rose Saint-Cyr-du-Doret samedi 18 octobre 2025.

Marche pour Octobre Rose

Ateliers communaux Saint-Cyr-du-Doret Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

5€ minimum par marcheur.

Gratuit pour les de 12ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

L’association Saint Cyr bouge avec vous organise une marche pour Octobre Rose.

Un petit déjeuner vous sera offert avant le départ des 2 circuits un de 5 km et un autre de 8 km.

.

Ateliers communaux Saint-Cyr-du-Doret 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 34 01 31 stcyrbougeavecvous@gmail.com

English :

The Saint Cyr bouge avec vous association is organizing a walk for Pink October.

Breakfast will be served before the start of the 2 circuits: one of 5 km and the other of 8 km.

German :

Der Verein Saint Cyr bouge avec vous organisiert eine Wanderung zum Rosa Oktober.

Ein Frühstück wird Ihnen angeboten, bevor die beiden Strecken starten: eine 5 km lange und eine 8 km lange.

Italiano :

L’associazione Saint Cyr bouge avec vous organizza una camminata per il mese di ottobre rosa.

Vi verrà offerta la colazione prima dell’inizio dei due circuiti: uno di 5 km e l’altro di 8 km.

Espanol :

La asociación Saint Cyr bouge avec vous organiza una marcha para el mes de octubre rosa.

Se le ofrecerá un desayuno antes del inicio de los 2 circuitos: uno de 5 km y otro de 8 km.

L’événement Marche pour Octobre Rose Saint-Cyr-du-Doret a été mis à jour le 2025-10-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin