Marche pour Octobre Rose Saint-Cyr-du-Doret
Marche pour Octobre Rose Saint-Cyr-du-Doret samedi 18 octobre 2025.
Marche pour Octobre Rose
Ateliers communaux Saint-Cyr-du-Doret Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
5€ minimum par marcheur.
Gratuit pour les de 12ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
L’association Saint Cyr bouge avec vous organise une marche pour Octobre Rose.
Un petit déjeuner vous sera offert avant le départ des 2 circuits un de 5 km et un autre de 8 km.
.
Ateliers communaux Saint-Cyr-du-Doret 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 34 01 31 stcyrbougeavecvous@gmail.com
English :
The Saint Cyr bouge avec vous association is organizing a walk for Pink October.
Breakfast will be served before the start of the 2 circuits: one of 5 km and the other of 8 km.
German :
Der Verein Saint Cyr bouge avec vous organisiert eine Wanderung zum Rosa Oktober.
Ein Frühstück wird Ihnen angeboten, bevor die beiden Strecken starten: eine 5 km lange und eine 8 km lange.
Italiano :
L’associazione Saint Cyr bouge avec vous organizza una camminata per il mese di ottobre rosa.
Vi verrà offerta la colazione prima dell’inizio dei due circuiti: uno di 5 km e l’altro di 8 km.
Espanol :
La asociación Saint Cyr bouge avec vous organiza una marcha para el mes de octubre rosa.
Se le ofrecerá un desayuno antes del inicio de los 2 circuitos: uno de 5 km y otro de 8 km.
L’événement Marche pour Octobre Rose Saint-Cyr-du-Doret a été mis à jour le 2025-10-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin