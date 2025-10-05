Marche pour Octobre Rose Vitavi Saint-Dizant-du-Gua

Marche pour Octobre Rose Vitavi Saint-Dizant-du-Gua dimanche 5 octobre 2025.

Marche pour Octobre Rose

Vitavi 6 place de la Mairie Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Marche 7/8km, inscriptions à 9h30, départ à 10h 5€

Vente d’objets (portes clefs, bracelets etc …)

Vitavi 6 place de la Mairie Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 64 35 04 vitavi.assos@gmail.com

English :

7/8km walk, registration at 9:30am, start at 10am 5?

Items for sale (key rings, bracelets, etc.)

German :

Wanderung 7/8km, Einschreibung um 9:30 Uhr, Start um 10 Uhr 5?

Verkauf von Gegenständen (Schlüsselanhänger, Armbänder etc.)

Italiano :

Camminata di 7/8 km, iscrizioni alle 9.30, partenza alle 10.00 5?

Vendita di oggetti (portachiavi, braccialetti, ecc.)

Espanol :

Marcha de 7/8 km, inscripción a las 9.30 h, salida a las 10 h 5?

Venta de artículos (llaveros, pulseras, etc.)

