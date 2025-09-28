Marche pour Octobre Rose Saint-Germain-du-Bois
Marche pour Octobre Rose Saint-Germain-du-Bois dimanche 28 septembre 2025.
Marche pour Octobre Rose
Cour de la Mairie Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire
Début : 2025-09-28 09:15:00
fin : 2025-09-28
2 circuits 7 et 12 km. Rassemblement dans la cour de la Mairie, échauffement collectif à 9h, départ des parcours à 9h15.
Bénéfices intégralement versés à la Ligue contre le Cancer. Offerts accueil café, ravitaillement, apéritif. .
Cour de la Mairie Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté entraidesangerminoise@gmail.com
