Marche pour Octobre Rose Saint-Germain-du-Bois
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Germain-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Bois
Marche pour Octobre Rose
Mairie Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:15:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Venez marcher pour une bonne cause ! Parcours de 7 km, échauffement puis départ groupé à 9h15.
Bénéfices intégralement reversés à la Ligue Contre le Cancer. .
Mairie Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 11 06 18 entraidesangerminoise@gmail.com
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English : Marche pour Octobre Rose
L’événement Marche pour Octobre Rose Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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