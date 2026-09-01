Informations pratiques

Saint-Germain-du-Bois

Marche pour Octobre Rose

Mairie Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:15:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Venez marcher pour une bonne cause ! Parcours de 7 km, échauffement puis départ groupé à 9h15.

Bénéfices intégralement reversés à la Ligue Contre le Cancer. .

Mairie Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 11 06 18 entraidesangerminoise@gmail.com

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English : Marche pour Octobre Rose

L’événement Marche pour Octobre Rose Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)