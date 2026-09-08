Marche pour Octobre Rose Saint-Jean-de-Vaux
samedi 17 octobre 2026 · Saint-Jean-de-Vaux
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Vaux
Marche pour Octobre Rose
Place des Tilleuls Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Marche familiale et solidaire de 5 km dans le cadre d’Octobre Rose.
Inscription sur place. Dons reversés à l’association Toujours Femme. .
Place des Tilleuls Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 86 28 38 saintjeandevaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche pour Octobre Rose
L’événement Marche pour Octobre Rose Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-09-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I