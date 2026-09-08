Informations pratiques

Saint-Jean-de-Vaux

Marche pour Octobre Rose

Place des Tilleuls Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Marche familiale et solidaire de 5 km dans le cadre d’Octobre Rose.

Inscription sur place. Dons reversés à l’association Toujours Femme. .

Place des Tilleuls Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 86 28 38 saintjeandevaux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche pour Octobre Rose

L’événement Marche pour Octobre Rose Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-09-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I