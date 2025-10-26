Marche pour Octobre Rose Saint-Sulpice-de-Roumagnac

Marche pour Octobre Rose Saint-Sulpice-de-Roumagnac dimanche 26 octobre 2025.

Marche pour Octobre Rose

Saint-Sulpice-de-Roumagnac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Marche pour Octobre Rose 8/10 kms Départ 9h du foyer rural

Apéritif tapas à l’arrivée Tarif 8€

Marche pour Octobre Rose 8/10 kms Départ 9h du foyer rural

Apéritif tapas à l’arrivée Tarif 8€ .

Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 21 24 22

English : Marche pour Octobre Rose

Walk for Pink October 8/10 kms Departure 9am from foyer rural

Tapas aperitif on arrival Price 8?

German : Marche pour Octobre Rose

Wanderung für den Rosa Oktober 8/10 kms Abfahrt 9 Uhr vom Landhaus

Aperitif und Tapas am Ziel Preis 8?

Italiano :

Camminata in rosa ottobre 8/10 km Partenza alle 9 dal foyer rurale

Tapas all’arrivo Prezzo 8?

Espanol : Marche pour Octobre Rose

Caminata por el Octubre Rosa 8/10 kms Salida 9h desde el vestíbulo rural

Tapas en la meta Precio 8?

L’événement Marche pour Octobre Rose Saint-Sulpice-de-Roumagnac a été mis à jour le 2025-09-16 par Val de Dronne