Marche pour Octobre Rose Saint-Sulpice-de-Roumagnac
Marche pour Octobre Rose Saint-Sulpice-de-Roumagnac dimanche 26 octobre 2025.
Marche pour Octobre Rose
Saint-Sulpice-de-Roumagnac Dordogne
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Marche pour Octobre Rose 8/10 kms Départ 9h du foyer rural
Apéritif tapas à l’arrivée Tarif 8€
Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 21 24 22
English : Marche pour Octobre Rose
Walk for Pink October 8/10 kms Departure 9am from foyer rural
Tapas aperitif on arrival Price 8?
German : Marche pour Octobre Rose
Wanderung für den Rosa Oktober 8/10 kms Abfahrt 9 Uhr vom Landhaus
Aperitif und Tapas am Ziel Preis 8?
Italiano :
Camminata in rosa ottobre 8/10 km Partenza alle 9 dal foyer rurale
Tapas all’arrivo Prezzo 8?
Espanol : Marche pour Octobre Rose
Caminata por el Octubre Rosa 8/10 kms Salida 9h desde el vestíbulo rural
Tapas en la meta Precio 8?
