Marche pour Octobre Rose Salle socio-culturelle Subles

Marche pour Octobre Rose Salle socio-culturelle Subles dimanche 19 octobre 2025.

Marche pour Octobre Rose

Salle socio-culturelle 35 rue Saint Martin Subles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Venez nous rejoindre en famille, entre amis, ou en solo pour une marche solidaire et conviviale de 6 km accessible à tous. 5euros seront demandés par randonneur. L’intégralité des fonds sera reversée à la recherche contre le cancer. Votre présence sera le plus beau des soutiens !

Octobre Rose est un moment crucial de sensibilisation et de mobilisation pour la lutte contre le cancer.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour une marche solidaire et conviviale, de 6 km accessible à tous, le dimanche 19 octobre prochain !

Rendez-vous sur le parking de la salle socio-culturelle de Subles à 9h30, départ prévu à 10h00.

Une participation de 5  sera demandée par randonneur, que vous soyez adhérent ou non à notre association.

L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à un organisme de recherche, entièrement dédié à la lutte contre le cancer.

Venez nombreux, en famille, entre amis, ou en solo, pour marcher ensemble et faire de cette matinée un grand moment de solidarité.

N’hésitez pas à partager cet événement autour de vous ! Votre présence sera le plus beau des soutiens !

Nous comptons sur vous pour faire de cette 1ère édition un succès. .

Salle socio-culturelle 35 rue Saint Martin Subles 14400 Calvados Normandie +33 6 61 56 03 20 avsl.subles@gmail.com

English : Marche pour Octobre Rose

Come and join us with family, friends or on your own for a friendly 6 km walk for all. 5euros will be charged per walker. All proceeds will be donated to cancer research. Your presence will be the greatest support of all!

German : Marche pour Octobre Rose

Kommen Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein zu uns, um an einer solidarischen und geselligen Wanderung von 6 km teilzunehmen, die für alle zugänglich ist. pro Wanderer werden 5 Euro verlangt. Das gesamte Geld wird für die Krebsforschung gespendet. Ihre Anwesenheit ist die schönste Unterstützung!

Italiano :

Unitevi a noi con la famiglia, gli amici o da soli per una passeggiata amichevole di 6 km adatta a tutti. ogni partecipante dovrà versare 5 euro. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca sul cancro. La vostra presenza sarà il sostegno più grande di tutti!

Espanol :

Ven y únete a nosotros con tu familia, amigos o por tu cuenta para una caminata amistosa de 6 km para todos. cada caminante deberá abonar 5 euros. Todo lo recaudado se donará a la investigación contra el cáncer. ¡Tu presencia será el mayor apoyo de todos!

L’événement Marche pour Octobre Rose Subles a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Bayeux Intercom