Marche pour ta planète Loudun
Marche pour ta planète Loudun dimanche 26 avril 2026.
Marche pour ta planète
Les Landes Loudun Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
2 Parcours au choix 6 kms et 11 kms
Départ entre 8h30 et 10h00 dans le Hall du Super U de Loudun
Contribution Don 5 € ou plus pour compléter votre don en faveur de notre environnement
Inscriptions et Règlement Via HelloAsso ou sur place
https://www.helloasso.com/associations/lions-club-de-loudun/evenements/defi-25 .
Les Landes Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine lionsclubdeloudun@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche pour ta planète
L’événement Marche pour ta planète Loudun a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais