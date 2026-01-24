Marche pour ta planète

Les Landes Loudun Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

2 Parcours au choix 6 kms et 11 kms

Départ entre 8h30 et 10h00 dans le Hall du Super U de Loudun

Contribution Don 5 € ou plus pour compléter votre don en faveur de notre environnement

Inscriptions et Règlement Via HelloAsso ou sur place

https://www.helloasso.com/associations/lions-club-de-loudun/evenements/defi-25 .

Les Landes Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine lionsclubdeloudun@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche pour ta planète

L’événement Marche pour ta planète Loudun a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais