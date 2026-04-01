Marche pour tous La Chapelle-des-Pots
Marche pour tous La Chapelle-des-Pots dimanche 19 avril 2026.
La Chapelle-des-Pots
Marche pour tous
Parking salle des fêtes La Chapelle-des-Pots Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Marche sportive douce, encadrée et adaptée à tous (+7 ans).
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Parking salle des fêtes La Chapelle-des-Pots 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 49 97 62
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English :
Gentle, supervised walking for all (+7 years).
L’événement Marche pour tous La Chapelle-des-Pots a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge