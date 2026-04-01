La Chapelle-des-Pots

Marche pour tous

Parking salle des fêtes La Chapelle-des-Pots Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Marche sportive douce, encadrée et adaptée à tous (+7 ans).

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Parking salle des fêtes La Chapelle-des-Pots 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 49 97 62

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English :

Gentle, supervised walking for all (+7 years).

L’événement Marche pour tous La Chapelle-des-Pots a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge