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Marche pour tous La Chapelle-des-Pots

Marche pour tous La Chapelle-des-Pots dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Parking salle des fêtes

Ville : 17100 La Chapelle-des-Pots

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Chapelle-des-Pots

Marche pour tous

Parking salle des fêtes La Chapelle-des-Pots Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Marche sportive douce, encadrée et adaptée à tous (+7 ans).
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Parking salle des fêtes La Chapelle-des-Pots 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 49 97 62 

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English :

Gentle, supervised walking for all (+7 years).

L’événement Marche pour tous La Chapelle-des-Pots a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge