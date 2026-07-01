Marche pour tous Préguillac Préguillac
dimanche 19 juillet 2026 · Préguillac
Informations pratiques
Préguillac
Marche pour tous
Préguillac Parking Le Clône Flanquet Préguillac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Marche sportive douce de 7-8km, encadrée et adaptée à tous (dès 7 ans). Inscription obligatoire par SMS avant le 18 juillet. Prévoir chaussures et vêtements adaptés. Chiens acceptés en laisse sous conditions.
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Préguillac Parking Le Clône Flanquet Préguillac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 49 97 62 asso@randoloisirsgontais.fr
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English :
A gentle 7–8 km fitness walk, led by an instructor and suitable for everyone (ages 7 and up). Registration is required via text message by July 18. Please wear appropriate shoes and clothing. Dogs are allowed on a leash under certain conditions.
L’événement Marche pour tous Préguillac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge