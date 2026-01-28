Marché

Place de la mairie Pralognan-la-Vanoise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-23 08:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-12-23

Toute la journée produits locaux, artisanat, forains…

.

Place de la mairie Pralognan-la-Vanoise 73710 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 71 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Market

All day long: local products, artisan crafts, other exhibitors…

L’événement Marché Pralognan-la-Vanoise a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise