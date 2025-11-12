Marché primé au gras Salle de la Halle Saint-Yrieix-la-Perche

Marché primé au gras

Salle de la Halle Rue de la poterne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Au cœur de Saint-Yrieix-la-Perche, les Marchés au Gras célèbrent chaque hiver l’excellence du terroir limousin. Véritable rendez-vous des gourmets, ils mettent à l’honneur les canards gras, foies, confits et spécialités artisanales issues d’élevages locaux. L’ambiance y est conviviale, animée par les producteurs passionnés, les démonstrations culinaires, les dégustations et les concours primés. Truffes, produits fermiers et animations festives ravivent les sens dans une atmosphère authentique et généreuse. Depuis 1980, cette tradition gourmande incarne la fierté du Sud-Haute-Vienne et la richesse d’un savoir-faire paysan transmis avec passion. Un moment unique pour savourer le meilleur du goût limousin, rencontrer les artisans et vivre la convivialité d’un marché 100 % local et fermier. .

Salle de la Halle Rue de la poterne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 33 31 51 chezdufour@orange.fr

