Marché printanier de Pâques foyer socioculturel Seingbouse
Marché printanier de Pâques foyer socioculturel Seingbouse mercredi 25 mars 2026.
Marché printanier de Pâques
foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-25 09:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25 2026-03-28
L’association Les Mains de Fées organise un marché printanier de Pâques: compositions artisanales, chocolat, rameaux, plantes, tombola, atelier bricolage pour les enfants. Buvette, gâteaux et gaufres.Tout public
0 .
foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 6 36 03 33 12 lesmainsdefees57@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Mains de Fées association organizes an Easter spring market: handmade arrangements, chocolate, boughs, plants, tombola, craft workshop for children. Refreshments, cakes and waffles.
L’événement Marché printanier de Pâques Seingbouse a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH