Marché printanier de Pâques

foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-25 09:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-25 2026-03-28

L’association Les Mains de Fées organise un marché printanier de Pâques: compositions artisanales, chocolat, rameaux, plantes, tombola, atelier bricolage pour les enfants. Buvette, gâteaux et gaufres.Tout public

foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 6 36 03 33 12 lesmainsdefees57@gmail.com

English :

Les Mains de Fées association organizes an Easter spring market: handmade arrangements, chocolate, boughs, plants, tombola, craft workshop for children. Refreshments, cakes and waffles.

L’événement Marché printanier de Pâques Seingbouse a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH