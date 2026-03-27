Marche printanière Kilstett
Marche printanière Kilstett dimanche 12 avril 2026.
Marche printanière
118 Rue Lieutenant de Bettignies Kilstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’Amicale pour le Don du sang Kilstett et la Paroisse Catholique de Kilstett vous donnent rendez-vous pour leur marche printanière !
Dimanche 12 avril
Départs libres de 8h à 12h depuis la salle de la Musique et de la Culture.
Parcours 5km et 10 km
Restauration sur place
Une belle idée de sortie en famille ou entre amis ! .
118 Rue Lieutenant de Bettignies Kilstett 67840 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 88 71 04
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English :
L’événement Marche printanière Kilstett a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays Rhénan