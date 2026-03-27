Marche printanière

118 Rue Lieutenant de Bettignies Kilstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’Amicale pour le Don du sang Kilstett et la Paroisse Catholique de Kilstett vous donnent rendez-vous pour leur marche printanière !

Dimanche 12 avril

Départs libres de 8h à 12h depuis la salle de la Musique et de la Culture.

Parcours 5km et 10 km

Restauration sur place

Une belle idée de sortie en famille ou entre amis ! .

118 Rue Lieutenant de Bettignies Kilstett 67840 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 88 71 04

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English :

L’événement Marche printanière Kilstett a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays Rhénan