Marché printemps de la femme Route de l’église Préchacq-les-Bains

Marché printemps de la femme

Route de l’église Foyer rural Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Samedi 7 mars de 15h à 20h, les zumbacqu’oises organisent un marché le printemps des femmes . Vous y trouverez artisanat, mode, bijoux, cosmétiques, bien-être, miel et aussi des gourmandises vendues par l’association. Venez faire du shopping, assister au défilé et animations, vous renseigner sur les activités de l’association et passer un bon moment de convivialité. .

Route de l’église Foyer rural Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 3 36 26 42 69 zumbacquoises@outlook.fr

English : Marché printemps de la femme

Saturday March 7 from 3pm to 8pm, the zumbacqu’oises organize a women’s spring market. You’ll find crafts, fashion, jewelry, cosmetics, wellness, honey and also delicacies sold by the association.

