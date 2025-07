Marché producteurs, créateurs et artisanal Le Châtelet

Marché producteurs, créateurs et artisanal Le Châtelet vendredi 15 août 2025.

Marché producteurs, créateurs et artisanal

Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-15 23:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Journée Festive au Châtelet Producteurs, Créateurs & Artisans

Venez passer une journée conviviale et pleine de découvertes au cœur du Châtelet. Au programme, des produits locaux et de saison, des créations artisanales uniques, de la bonne humeur. Buvette et restauration rapide sur place la journée et le soir repas dansant, avec DJ, à réserver avant le 08 août. Un marché semi nocturne se poursuivra jusqu’à 23h. .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 57 92 11

English :

Festive Day at the Châtelet ? Producers, Designers & Craftsmen

German :

Festlicher Tag im Châtelet ? Produzenten, Designer & Kunsthandwerker

Italiano :

Giornata di festa allo Châtelet? Produttori, designer e artigiani

Espanol :

Jornada festiva en el Châtelet ? Productores, diseñadores y artesanos

