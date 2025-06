Marché producteurs et artisans – Bouvières 17 juin 2025 18:00

Drôme

Marché producteurs et artisans Le Village Bouvières Drôme

Début : Mardi 2025-06-17 18:00:00

fin : 2025-08-26 20:00:00

2025-06-17

Marché producteur et artisans

Restauration buvette .

A partir du 8 juillet animations musique jusqu’à 22h

Le Village

Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 30 04 commune-de-bouvieres@orange.fr

English :

Farmers’ and craftsmen’s market

Food and refreshments.

From July 8: musical entertainment until 10 pm

German :

Markt mit Erzeugern und Handwerkern

Verpflegung mit Getränken .

Ab dem 8. Juli: Musikveranstaltungen bis 22 Uhr

Italiano :

Mercato contadino e artigianale

Cibo e bevande.

Dall’8 luglio: musica dal vivo fino alle 22.00

Espanol :

Mercado de agricultores y artesanos

Comida y refrescos.

A partir del 8 de julio: música en directo hasta las 22.00 h

