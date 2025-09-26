MARCHÉ Producteurs et créateurs locaux Mairie Meslay-du-Maine

MARCHÉ Producteurs et créateurs locaux Mairie Meslay-du-Maine vendredi 26 septembre 2025.

MARCHÉ Producteurs et créateurs locaux

Mairie 10 Avenue de l’Hôtel de Ville Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 16:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Un Marché 100% local et semi-nocturne à l’automne au Pays de Meslay-Grez

Les élus de la Communauté de communes, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et les Jeunes Agriculteurs de la Mayenne vous propose depuis 4 ans un évènement convivial et familial avec un marché semi-nocturne 100% local.

Plus d’une vingtaine de producteurs et de créateurs du territoire vous attendent dans les jardins de la Mairie de Meslay-du-Maine dès 16h30 et jusqu’à 21h.

Cette année encore, découvrez une multitude de productions et de savoir-faire du canton, avec, entre autres des pâtes et farines, des fromages et produits laitiers de chèvre, des terrines d’autruches, des produits cidricoles, du miel, des bijoux artisanaux, de la décoration artisanale, de la couture, des gravures sur verre, de la poterie, des tisanes, des savons, des fleurs séchées et des illustrations.

Et, évidemment, les traditionnelles variétés et saveurs locales légumes et fruits de saison, pains, conserves, paniers garnis, apéritifs, produits secs, viande et volailles …

Vous trouverez forcément votre bonheur ! Et l’économie locale vous dira merci

Le Programme

-Marché artisanal et local avec dégustations

-Buvette avec les Jeunes Agriculteurs de la Mayenne

-Restauration sur place ou à emporter avec le foodtruck Maison Blé noir (galettes et crêpes) et des pasta box

-Animation musicale avec DJ Arthur Thareau

À l’occasion des Semaines du Développement Durable qui se déroule du 15 septembre au 15 octobre, le marché accueille 2 stands de sensibilisation à l’environnement

-Un stand de prévention au tri et à la valorisation des déchets avec les chargés de prévention des déchets de la Communauté de communes

-Un stand d’informations sur le développement local durable à propos de l’alimentation, la rénovation, la mobilité… avec le Service Énergie-Climat du Sud Mayenne

Informations 02 43 64 29 00 .

Mairie 10 Avenue de l’Hôtel de Ville Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 29 00

English :

A 100% local, semi-nightly market in autumn in the Meslay-Grez area

German :

Ein 100% lokaler und halbnächtlicher Markt im Herbst im Pays de Meslay-Grez

Italiano :

Un mercato semiserio 100% locale in autunno nella regione di Meslay-Grez

Espanol :

Un mercado semipesado 100% local en otoño en la zona de Meslay-Grez

L’événement MARCHÉ Producteurs et créateurs locaux Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2025-09-05 par SUD MAYENNE