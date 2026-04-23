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Marché Producteurs et Créateurs Tour-en-Bessin

Marché Producteurs et Créateurs Tour-en-Bessin

Marché Producteurs et Créateurs Tour-en-Bessin samedi 2 mai 2026.

Adresse : 10 impasse de la saussaye

Ville : 14400 Tour-en-Bessin

Département : Calvados

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tour-en-Bessin

Marché Producteurs et Créateurs

10 impasse de la saussaye Tour-en-Bessin Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Marché de producteurs et créateurs à la ferme organisé par EARL LEMAITRE à Tour-en-Bessin.
Marché de producteurs et créateurs à la ferme organisé par EARL LEMAITRE à Tour-en-Bessin.

Restauration sur place le midi et le soir.
Et bien sûr… les frites de William.

Concert à partir de 18h30 pour prolonger la journée dans une ambiance conviviale.
C’est un moment simple, chaleureux et ouvert à tous.
N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis.   .

10 impasse de la saussaye Tour-en-Bessin 14400 Calvados Normandie +33 7 71 11 67 00  lemaitrewilliam@orange.fr

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English : Marché Producteurs et Créateurs

Farmers’ market organised by EARL LEMAITRE in Tour-en-Bessin.

L’événement Marché Producteurs et Créateurs Tour-en-Bessin a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Isigny-Omaha