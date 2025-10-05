Marché Producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête
Marché Producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête dimanche 5 octobre 2025.
Marché Producteurs locaux de Bétête
Salle des Fêtes Bétête Bétête Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Marché de producteurs locaux
Animation sur le thème du pain
Restauration Pizza Truck
Buvette .
Salle des Fêtes Bétête Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine daniele23270@gmail.com
English : Marché Producteurs locaux de Bétête
German : Marché Producteurs locaux de Bétête
Italiano :
Espanol : Marché Producteurs locaux de Bétête
L’événement Marché Producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2025-09-11 par Creuse Confluence Tourisme