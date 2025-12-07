Marché Producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête
Salle des Fêtes Bétête Bétête Creuse
Tarif : – –
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Marché d’hiver:
– marché de producteurs locaux
– artisanat
– buvette
– stand animation enfants
– pizza truck .
Salle des Fêtes Bétête Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52 daniele23270@gmail.com
