Marché > Producteurs locaux Remilly-Sur-Lozon Remilly Les Marais
Marché > Producteurs locaux Remilly-Sur-Lozon Remilly Les Marais dimanche 12 avril 2026.
Marché > Producteurs locaux
Remilly-Sur-Lozon Place des Laurisiens Remilly Les Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-05-10 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11
Rendez-vous le 12 avril,10 mai, 14 juin , 12 juillet , 9 août, 13 septembre et 11 octobre, Place des Laurisiens à Remilly-Sur-Lozon pour le marché des producteurs locaux de 9h à 13h ! .
Remilly-Sur-Lozon Place des Laurisiens Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie
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English : Marché > Producteurs locaux
L’événement Marché > Producteurs locaux Remilly Les Marais a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Saint-Lô