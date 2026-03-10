Marché > Producteurs locaux Remilly-Sur-Lozon Remilly Les Marais

Marché > Producteurs locaux

Remilly-Sur-Lozon Place des Laurisiens Remilly Les Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11

Rendez-vous le 12 avril,10 mai, 14 juin , 12 juillet , 9 août, 13 septembre et 11 octobre, Place des Laurisiens à Remilly-Sur-Lozon pour le marché des producteurs locaux de 9h à 13h ! .

Remilly-Sur-Lozon Place des Laurisiens Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie

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English : Marché > Producteurs locaux

L’événement Marché > Producteurs locaux Remilly Les Marais a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Saint-Lô