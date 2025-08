MARCHÉ PRODUCTEURS CERCLE DE L’UNION Pissos

MARCHÉ PRODUCTEURS CERCLE DE L’UNION Pissos dimanche 17 août 2025.

MARCHÉ PRODUCTEURS

CERCLE DE L’UNION 105 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Marché de Producteurs (Miel, Fromage, Tapas, Huitres, Vin) suivi d’un repas tapas avec animation musicale avec le groupe DUSTY TRICKS .

Exposition de véhicules anciens.

Réservation au 06.89.48.31.55

CERCLE DE L’UNION 105 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 48 31 55 cercledepissos@wanado.fr

English : MARCHÉ PRODUCTEURS

Farmers’ market (honey, cheese, tapas, oysters, wine) followed by a tapas meal with musical entertainment by the band DUSTY TRICKS.

Exhibition of vintage vehicles.

Book on 06.89.48.31.55

German : MARCHÉ PRODUCTEURS

Bauernmarkt (Honig, Käse, Tapas, Austern, Wein) mit anschließendem Tapas-Essen und musikalischer Unterhaltung mit der Gruppe DUSTY TRICKS .

Ausstellung von alten Fahrzeugen.

Reservierung unter 06.89.48.31.55

Italiano :

Mercato contadino (miele, formaggio, tapas, ostriche, vino) seguito da un pasto a base di tapas con intrattenimento musicale del gruppo DUSTY TRICKS.

Esposizione di veicoli d’epoca.

Prenotazioni allo 06.89.48.31.55

Espanol : MARCHÉ PRODUCTEURS

Mercado del agricultor (miel, queso, tapas, ostras, vino) seguido de una comida de tapas con animación musical a cargo del grupo DUSTY TRICKS.

Exposición de vehículos de época.

Reservas en el 06.89.48.31.55

L’événement MARCHÉ PRODUCTEURS Pissos a été mis à jour le 2025-07-31 par OT Cœur Haute Lande