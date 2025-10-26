Marche propre Parking de la Mairie Lammerville
Marche propre Parking de la Mairie Lammerville dimanche 26 octobre 2025.
Marche propre
Parking de la Mairie 4 Rue des Canadiens Lammerville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
La commune de Lammerville vous propose une marché éco citoyenne sur les chemins du village !
Rendez-vous sur le parking de la mairie à 10h, prévoyez une tenue adaptée à la météo et un gilet ou brassard fluo pour la sécurité ! Inscriptions en mairie ! .
+33 2 35 83 22 33
