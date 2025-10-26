Marche propre Parking de la Mairie Lammerville

Parking de la Mairie 4 Rue des Canadiens Lammerville Seine-Maritime

Début : 2025-10-26 10:00:00

La commune de Lammerville vous propose une marché éco citoyenne sur les chemins du village !

Rendez-vous sur le parking de la mairie à 10h, prévoyez une tenue adaptée à la météo et un gilet ou brassard fluo pour la sécurité ! Inscriptions en mairie ! .

