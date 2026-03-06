Marche propre quai des Cadets Lunéville

Marche propre

Vendredi 6 mars, la Ville organise une nouvelle ‘marche propre’. A cette occasion, ce sont les berges de la Vezouze qui seront scrutées et débarrassées de leurs déchets en tous genres (papiers gras, cannettes, etc). Si vous souhaitez donner un coup de main, vous êtes les bienvenus.

Rendez-vous à 8h30, quai des Cadets, où café et brioches vous attendront avant de faire la chasse aux déchets.

Les agents des espaces verts pourront vous fournir le matériel adéquat (gants, pinces, sacs poubelles).Tout public

On Friday March 6, the town is organizing another clean walk . On this occasion, the banks of the Vezouze will be scrutinized and cleared of all kinds of garbage (greasy paper, cans, etc.). If you’d like to lend a hand, you’re more than welcome.

Meet up at 8.30 a.m. on Quai des Cadets, where coffee and brioches will be waiting for you before you set off on your litter hunt.

Our green space agents will be happy to provide you with the appropriate equipment (gloves, tongs, garbage can liners).

