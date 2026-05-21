Marché Provençal Place de la Mairie Ampus

Ampus

Marché Provençal

Place de la Mairie PLACE DE LA MAIRIE Ampus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-01 08:00:00

fin : 2026-08-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Chaque dimanche de juillet et août, Ampus accueille son marché provençal de producteurs locaux. Venez découvrir les saveurs du terroir, fruits, légumes, miel, huiles d’olive et spécialités régionales dans une ambiance conviviale et authentique.

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Place de la Mairie PLACE DE LA MAIRIE Ampus 83111 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 97 11

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English :

Every Sunday in July and August, Ampus hosts its Provencal market of local producers. Come and discover local produce, fruits, vegetables, honey, olive oils and regional specialities in a friendly, authentic atmosphere.

L’événement Marché Provençal Ampus a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon