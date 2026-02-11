Marché provençal hebdomadaire devant l’Office du Tourisme Rayol-Canadel-sur-Mer

Marché provençal hebdomadaire

devant l’Office du Tourisme Place Michel GOY Rayol-Canadel-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-04-10

Un petit marché provençal au cœur du village, ambiance locale, avec vente de fruits et légumes, fromages, poissons, miel, huile d’olive, des nappes, des foutas, quelques vêtements …

.

devant l’Office du Tourisme Place Michel GOY Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 05 65 69 rayolcanadelsurmer@golfe-sainttropez-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché provençal hebdomadaire

A small Provencal market in the heart of the village, with a local atmosphere, selling fruit and vegetables, cheese, fish, honey, olive oil, tablecloths, foutas, some clothes…

L’événement Marché provençal hebdomadaire Rayol-Canadel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes du golfe de Saint Tropez