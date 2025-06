Marché Provençal Les Bormettes La Londe les Maures – Quartier des Bormettes La Londe-les-Maures 2 juillet 2025 08:00

Var

Marché Provençal Les Bormettes La Londe les Maures Quartier des Bormettes Place Françoise Belot La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-02 08:00:00

fin : 2025-08-27 13:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Pendant la période estivale, le petit marché provençal des Bormettes vous invite à la découverte de la Provence et de son accent chantant.

.

Quartier des Bormettes Place Françoise Belot

La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English : Marché Provençal Les Bormettes La Londe les Maures

During the summer, the small Provencal market of Les Bormettes invites you to discover Provence and its singing accent.

German : Provenzalischer Markt Les Bormettes La Londe les Maures

Während der Sommermonate lädt Sie der kleine provenzalische Markt in Les Bormettes dazu ein, die Provence und ihren singenden Akzent zu entdecken.

Italiano : Marché Provençal Les Bormettes La Londe les Maures

Durante l’estate, il piccolo mercato provenzale di Les Bormettes invita a scoprire la Provenza e il suo accento canoro.

Espanol :

Durante el verano, el pequeño mercado provenzal de Les Bormettes le invita a descubrir la Provenza y su acento cantarín.

L’événement Marché Provençal Les Bormettes La Londe les Maures La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var