MARCHÉ QUARTIER DES PINS

Place Henri Baslé Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-12-24 08:00:00

fin : 2025-12-24 13:00:00

2025-12-24 2025-12-31

À Saint-Brevin, quartier des Pins, les marchés alimentaires de Noël et du 1er de l’an avancés au mercredi.

Les marchés alimentaires des Pins, initialement prévus les jeudis 25 décembre et 1er janvier, sont avancés au mercredi 24 décembre et mercredi 31 décembre aux horaires habituels.

Quelques commerçants seront toutefois présents les jeudis 25 décembre et 1er janvier. .

Place Henri Baslé Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

