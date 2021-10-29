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Marché quotidien Condrieu

Marché quotidien Condrieu lundi 1 juin 2026.

Adresse : Place du Marché aux Fruits

Ville : 69420 Condrieu

Département : Rhône

Début : 2026-06-01T07:30:00

Fin : 2026-10-31T12:00:00

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Condrieu

Marché quotidien

Place du Marché aux Fruits Condrieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 07:30:00
fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :
2026-06-01

En saison, tous les jours, marché de gros.
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Place du Marché aux Fruits Condrieu 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 59 50 38 

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English :

In season, every day, wholesale market.

L’événement Marché quotidien Condrieu a été mis à jour le 2021-10-29 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération