Condrieu

Marché quotidien

Place du Marché aux Fruits Condrieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 07:30:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-06-01

En saison, tous les jours, marché de gros.

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Place du Marché aux Fruits Condrieu 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 59 50 38

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English :

In season, every day, wholesale market.

L’événement Marché quotidien Condrieu a été mis à jour le 2021-10-29 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération