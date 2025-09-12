MARCHE RANDO Saint-Étienne-Vallée-Française

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Début : 2025-09-12 14:00:00

fin : 2025-09-26 17:00:00

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-26 2025-10-10

Le foyer rural « Le Ginestel » vous invite à participer aux marche rando en groupe ! De 14h à 17h, 2 vendredis par mois. Annulation en cas de pluie. Inscriptions conseillées. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 14 69 04 69 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

English :

Le foyer rural « Le Ginestel » invites you to take part in its group hikes 2 Fridays a month! Cancellation in case of rain. Registration recommended.

German :

Der Landgasthof « Le Ginestel » lädt Sie ein, an den Gruppenwanderungen an zwei Freitagen im Monat teilzunehmen! Absage bei Regenwetter. Anmeldungen werden empfohlen.

Italiano :

Il Foyer Rural « Le Ginestel » vi invita a partecipare alle sue passeggiate di gruppo 2 venerdì al mese! Cancellazione in caso di pioggia. Si raccomanda l’iscrizione.

Espanol :

El Foyer Rural « Le Ginestel » le invita a participar en sus paseos en grupo ¡2 viernes al mes! Cancelación en caso de lluvia. Inscripción recomendada.

