Marche rapide avec Alexandre Bussy-le-Grand
Marche rapide avec Alexandre Bussy-le-Grand samedi 27 septembre 2025.
Marche rapide avec Alexandre
Place Junot Bussy-le-Grand Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-09-27 2025-10-25 2025-11-29 2025-12-20 2026-01-24
Marche rapide avec Alexandre. .
Place Junot Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 77 20 24
English : Marche rapide avec Alexandre
German : Marche rapide avec Alexandre
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche rapide avec Alexandre Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*