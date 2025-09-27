Marche rapide avec Alexandre Bussy-le-Grand

Marche rapide avec Alexandre Bussy-le-Grand samedi 27 septembre 2025.

Marche rapide avec Alexandre

Place Junot Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-25 2025-11-29 2025-12-20 2026-01-24

Marche rapide avec Alexandre. .

Place Junot Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 77 20 24

English : Marche rapide avec Alexandre

German : Marche rapide avec Alexandre

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche rapide avec Alexandre Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*