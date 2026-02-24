Marché régional aux plantes Andel

Marché régional aux plantes

Le marché régional aux plantes d’Andel créé en 1999, à l’initiative d’un pépiniériste local JC. Urvoy, du maire S. Couëpel et du président du comité des fêtes JL. Cardin, est un événement incontournable pour les passionnés du jardinage de l’Ouest de la France. Il se déroule chaque année au printemps, et l’édition 2026 aura lieu le dimanche 22 mars, de 9h00 à 18h00, dans les rues du centre bourg d’Andel, dans les Côtes-d’Armor. Il a acquis au fil des éditions une honorable notoriété parmi les salons existants dans l’Ouest de la France.

Depuis sa création en 1999, notre manifestation a toujours eu pour objectif de

– mettre en valeur les pépiniéristes, producteurs et collectionneurs proposant une diversité végétale provenant du monde entier ;

– soutenir les commerces locaux qui animent la vie du bourg ;

– préserver une fête printanière conviviale et accessible l’entrée reste gratuite afin que tous — passionnés de plantes, curieux, amateurs et familles — puissent découvrir librement les stands des exposants.

Ce marché est l’occasion de découvrir les dernières nouveautés en matière de plantes dont certaines hors du commun, provenant de différents continents et de rencontrer des producteurs et collectionneurs passionnés. Plus de 65 exposants seront présents, venant de diverses régions de l’ouest de la France, tels que la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Une cinquantaine d’entre eux sont des pépiniéristes, des collectionneurs et des producteurs de plantes rares et méconnues auxquelles des producteurs de légumes bio se joindront. Des nouveaux pépiniéristes seront présents pour la 1ère fois La Pépinière Les Fougères d’Écoute s’il Pleut de la Vendée, reprise en début d’année par 3 trois jeunes pépiniéristes passionnés et très motivés à faire perdurer le savoir-faire lié à cette production spécialisée La Pépinière Skawenn du Morbihan Les semences de l’Ombelle du Maine et Loire La Pépinière fruitière Ac’Scion des Côtes d’Armor…

Parmi nos fidèles exposants dont certains depuis la création de notre manifestation, citons la pépinière Arven de Poullan-sur-Mer 29, la pépinère Barnhaven Primroses de Plestin-les-Grèves 22, la pépinière Herbarius de Planguenoual 22, la pépinière Bellec de Berné 56, l’osiériculture Guérin de Lescouët-Gouarec 22, Le Jardin d’herbes de Bazouges-La-Pérouse 35, la pépinière De Nantois de Pléneuf-Val-André 22, Les Bulbes Rebours d’Hénanbihen 22, Cactuseraie de Creisméas de Guipavas 29 et bien d’autres… (Cf la liste de l’ensemble des exposants ci-dessous).

Les exposants sont sélectionnés pour la qualité et la diversité de leurs plantes. Ils partageront avec vous, passionnés de plantes, leur savoir, leur expérience et leur passion, et vous prodigueront de précieux conseils.

Le marché régional aux plantes d’Andel est l’endroit idéal pour dénicher la plante rare que vous recherchez pour votre jardin, votre balcon, votre maison ou véranda.

Voici quelques informations pratiques sur le marché

– Entrée libre et gratuite

– 3 parkings gratuits à proximité pour les visiteurs

– Restauration sur place (boulangerie, restauration rapide, restaurant, café, épicerie, galettes-saucisses, frites) avec les commerçants locaux la nouvelle boulangerie Les Délices d’Andel et le bar, épicerie, restaurant Rade’Ô . .

Centre bourg Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

