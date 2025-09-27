Marche-relais sur un tronçon du chemin de Compostelle Bourg

Marche-relais sur un tronçon du chemin de Compostelle Bourg samedi 27 septembre 2025.

Marche-relais sur un tronçon du chemin de Compostelle

Bourg Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez participer à cette marche qui vous fera découvrir, sur un tronçon du chemin de Compostelle, la beauté des paysages et le plaisir de partager une expérience exceptionnelle.

De la mairie de St Vincent de Paul à la Citadelle de Blaye, venez découvrir un tronçon de la voie de Tours sur les Chemins de Compostelle.

Vous pourrez partir de St Vincent de Paul à 7h30, de Saint Gervais à 9h30, de Bourg (pause pique nique à 12h30 avec verre de l’amitié offert par la Maison du Vin) ou de Gauriac à 14h30.

Vous choisirez également votre point d’arrivée St Gervais, Bourg, Gauriac ou Blaye.

C’est lors de votre inscription que vous choisirez votre départ et votre arrivée, et vous recevrez votre billet d’inscription personnalisé. En fonction de vos choix, une navette vous ramènera à votre point de départ.

A l’arrivée à Blaye, au Cloître des minimes, un apéritif sera offert par la Mairie. .

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 40 04

English : Marche-relais sur un tronçon du chemin de Compostelle

German : Marche-relais sur un tronçon du chemin de Compostelle

Italiano :

Espanol : Marche-relais sur un tronçon du chemin de Compostelle

L’événement Marche-relais sur un tronçon du chemin de Compostelle Bourg a été mis à jour le 2025-09-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme