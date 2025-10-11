Marche & repas Octobre Rose Petit-Bersac

Marche & repas Octobre Rose Petit-Bersac samedi 11 octobre 2025.

Marche & repas Octobre Rose

Petit-Bersac Dordogne

Dans le cadre d’Octobre Rose les associations de Petit Bersac organise une marche de 9 kms (3€) avec possibilité de raccourci, ainsi qu’un repas (15€) Apéritif offert par la municipalité

Dans le cadre d’Octobre Rose les associations de Petit Bersac organise une marche de 9 kms (3€) avec possibilité de raccourci, ainsi qu’un repas (15€) Apéritif offert par la municipalité

Cette journée est l’occasion de découvrir les différentes associations de la commune et l’intégralité des bénéfices sera reversée au Comité Féminin de la Dordogne .

Petit-Bersac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 05 31 79

English : Marche & repas Octobre Rose

As part of the Pink October campaign, the Petit Bersac associations are organizing a 9 km walk (3?) with the possibility of a short cut, as well as a meal (15?) Aperitif offered by the municipality

This day is an opportunity to discover the various associations in the commune and all the benefits they provide

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisieren die Vereine von Petit Bersac einen 9 km langen Spaziergang (3?) mit der Möglichkeit einer Abkürzung sowie ein Essen (15?) Der Aperitif wird von der Gemeinde angeboten

Dieser Tag ist eine gute Gelegenheit, die verschiedenen Vereine der Gemeinde und die Gesamtheit ihrer Spenden zu entdecken

Italiano :

Nell’ambito dell’Ottobre Rosa, le associazioni del Petit Bersac organizzano una passeggiata di 9 km (3?) con la possibilità di una scorciatoia, nonché un pasto (15?) Aperitivo offerto dal comune

Questa giornata è un’occasione per scoprire le varie associazioni della città e tutti i benefici che offrono

Espanol : Marche & repas Octobre Rose

En el marco del Octubre Rosa, las asociaciones del Petit Bersac organizan una marcha de 9 km (3?) con posibilidad de atajo, así como una comida (15?) Aperitivo ofrecido por el municipio

Este día es una oportunidad para descubrir las distintas asociaciones de la ciudad y todas las ventajas que ofrecen

