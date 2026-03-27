Marché rétro & mode vintage savoiexpo Chambéry 10 – 13 avril inscription obligatoire avec paiement

Ne manquez pas l’évènement VINTAGE RETRO & MODE VINTAGE du 10 au 13 Avril 2026 au sein du salon Printania au Parc Expo de CHAMBERY (73) sur une surface de 27000 m².

Ne manquez pas l’évènement VINTAGE RETRO & MODE VINTAGE du 10 au 13 Avril 2026 au sein du salon Printania au Parc Expo de CHAMBERY (73) sur une surface de 27000 m².

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Plus de 19000 visiteurs en 2025.

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Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, véhicules, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » et le design des années 50 aux années 80’s sur une surface de 900m².

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Nombreuses animations :

– Concert avec « Les Vagabonds »

– Abba Girl’s en animations Itinérantes

– Défilé Pin Up…

– Stand Photo et relooking

– Dédicaces avec Caroline Margeridon

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Horaires d’ouverture :

– de 10h à 22h > Vendredi 10 avril

– de 10h à 19h > Samedi 11 avril, Dimanche 12 avril

– de 10h à 18h > Lundi 13 avril

SAVOIEXPO – 1725 avenue du Grand Ariétaz 73000 CHAMBERY

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Tarifs :

Entrée du salon : 5 €

– GRATUIT Vendredi matin jusqu’à 13h et lundi toute la journée

– GRATUIT pour les personnes habillés en tenue vintage, le vendredi à partir de 18h30, pour la nocturne « Happy Days ».

– GRATUIT pour les -18 ans et PMR

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Organisation Tandem Events France en collaboration avec Savoiexpo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-13T18:00:00.000+02:00

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tandem.events.communication@gmail.com

savoiexpo 1725 avenue du grand Ariétaz Bissy Chambéry 73000 Savoie



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