Marche rose à Mirecourt Mirecourt

Marche rose à Mirecourt dimanche 5 octobre 2025.

Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Marche Rose.

09h30 échauffement et départ 9h45

Dans le cadre de l’opération Octobre rose, la Communauté de Communes de Mirecourt et environs vous donne rendez-vous pour marcher ou courir sur la boucle de votre choix environ 5 km ou 7km.

Cette action a pour objectif de sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage du cancer du sein. La Ville de Mirecourt, la Ligue contre le cancer, l’Astragale, la CPAM et d’autres partenaires sont associés à cet événement.

Vente de goodies au profit de la Ligue contre le cancer.

Accessible poussettes (parcours semi-urbain)

Amis animaux acceptés , tenus en laisseTout public

Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 88 01

English :

Pink Walk.

09h30 warm-up and departure 9h45

As part of the Pink October campaign, the Communauté de Communes de Mirecourt et environs invites you to walk or run on the loop of your choice: around 5km or 7km.

The aim of the event is to raise awareness among women of the importance of breast cancer screening. The town of Mirecourt, the Ligue contre le cancer, Astragale, the CPAM and other partners are all involved in this event.

Sale of goodies in aid of the Ligue contre le cancer.

Strollers accessible (semi-urban course)

Pets accepted, on a leash

German :

Rosa Wanderung.

09.30 Uhr Aufwärmen und Start 9.45 Uhr

Im Rahmen der Aktion « Rosa Oktober » lädt Sie die Communauté de Communes de Mirecourt et environs dazu ein, auf einem Rundkurs Ihrer Wahl zu wandern oder zu laufen: ca. 5 km oder 7 km.

Ziel dieser Aktion ist es, die Frauen für die Bedeutung der Brustkrebsvorsorge zu sensibilisieren. Die Stadt Mirecourt, die Krebsliga, L’Astragale, die CPAM und andere Partner beteiligen sich an dieser Veranstaltung.

Verkauf von Goodies zugunsten der Krebsliga.

Kinderwagengerecht (halbstädtische Strecke)

Haustiere sind erlaubt, müssen aber angeleint sein

Italiano :

Camminata in rosa.

09:30 riscaldamento e partenza 09:45

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, la Communauté de Communes de Mirecourt et environs vi invita a percorrere a piedi o di corsa il percorso di vostra scelta: circa 5 km o 7 km.

L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare le donne sull’importanza dello screening del cancro al seno. La città di Mirecourt, la Ligue contre le cancer, Astragale, il CPAM e altri partner sono coinvolti in questo evento.

Vendita di prodotti a favore della Ligue contre le cancer.

Accessibile ai passeggini (percorso semi-urbano)

Si accettano animali domestici, tenuti al guinzaglio

Espanol :

Marcha Rosa.

09:30 calentamiento y salida 09:45

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la Communauté de Communes de Mirecourt et environs le invita a recorrer a pie o corriendo el bucle que usted elija: unos 5 km o 7 km.

El objetivo de la manifestación es sensibilizar a las mujeres sobre la importancia del cribado del cáncer de mama. La ciudad de Mirecourt, la Ligue contre le cancer, Astragale, la CPAM y otros socios participan en este evento.

Venta de golosinas a beneficio de la Liga contra el cáncer.

Accesible para cochecitos de niños (recorrido semiurbano)

Se aceptan animales de compañía con correa

L’événement Marche rose à Mirecourt Mirecourt a été mis à jour le 2025-09-10 par OT MIRECOURT