Marche rose à Saint-Michel-Chef-Chef Salle de Jade Saint-Michel-Chef-Chef

Les Roses de Retz, unies pour Octobre Rose

Marchons ensemble, plus fortes contre le cancer !

Rejoignez-nous pour une belle cause en marchant pour le soutien des femmes atteintes de cancer. Choisissez votre parcours de 6, 10 ou 14 km et faites la différence !

Cette marche rose est organisée par l’association les Roses de Retz à Saint-Michel-Chef-Chef

Quelques infos

Départ Salle de Jade, Avenue de la Convention

Horaires d’inscription

– 8h30 pour le parcours de 14 km

– 9h pour les parcours de 10 km et 6 km

Tous les dons récoltés seront reversés à l’association Les Roses de Retz, qui propose des cafés mensuels, des activités culturelles et sportives, ainsi que des ateliers de bien-être pour accompagner ces femmes dans leur combat.

Mobilisez-vous et partagez cet événement autour de vous ! Ensemble, faisons de cette journée un moment fort de solidarité et d’espoir.

Merci de votre soutien !

Salle de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesrosesderetz@mailo.com

