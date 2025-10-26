Marche rose à Saint-Michel-Chef-Chef Salle de Jade Saint-Michel-Chef-Chef
Marche rose à Saint-Michel-Chef-Chef Salle de Jade Saint-Michel-Chef-Chef dimanche 26 octobre 2025.
Marche rose à Saint-Michel-Chef-Chef
Salle de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Début : 2025-10-26 08:30:00
fin : 2025-10-26 12:00:00
2025-10-26
Les Roses de Retz, unies pour Octobre Rose
Marchons ensemble, plus fortes contre le cancer !
Rejoignez-nous pour une belle cause en marchant pour le soutien des femmes atteintes de cancer. Choisissez votre parcours de 6, 10 ou 14 km et faites la différence !
Cette marche rose est organisée par l’association les Roses de Retz à Saint-Michel-Chef-Chef
Quelques infos
Départ Salle de Jade, Avenue de la Convention
Horaires d’inscription
– 8h30 pour le parcours de 14 km
– 9h pour les parcours de 10 km et 6 km
Tous les dons récoltés seront reversés à l’association Les Roses de Retz, qui propose des cafés mensuels, des activités culturelles et sportives, ainsi que des ateliers de bien-être pour accompagner ces femmes dans leur combat.
Mobilisez-vous et partagez cet événement autour de vous ! Ensemble, faisons de cette journée un moment fort de solidarité et d’espoir.
Merci de votre soutien !
Salle de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesrosesderetz@mailo.com
English :
? Les Roses de Retz, united for Pink October
German :
? Les Roses de Retz, vereint für den Rosa Oktober
Italiano :
? Les Roses de Retz, uniti per l’Ottobre Rosa
Espanol :
? Les Roses de Retz, unidas por el Octubre Rosa
