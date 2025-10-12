Marche Rose à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence

Marche Rose à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence dimanche 12 octobre 2025.

Marche Rose à Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 12 octobre 2025 de 9h à 11h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 11:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Participez à la Marche Rose le 12 octobre, organisée par l’Amicale des employés communaux à Saint-Rémy-de-Provence, et soutenez la lutte contre le cancer du sein.

L’Amicale des employés communaux de la ville de Saint-Rémy-de-Provence, se mobilise et vous propose une marche solidaire d’environ 7/8 km, pour la lutte contre le cancer du sein. Cet événement s’inscrit dans le cadre d’Octobre rose, la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.



Dress code tee-shirt rose !



Attention pas de chiens ni de poussettes. Merci de votre compréhension



Départ et arrivée informations à venir .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join the Pink Walk on 12 October, organised by the Amicale des employés communaux (Association of Municipal Employees) in Saint-Rémy-de-Provence, and support the fight against breast cancer.

German :

Nehmen Sie am 12. Oktober am Marche Rose teil, der vom Verein der Gemeindemitarbeiter in Saint-Rémy-de-Provence organisiert wird, und unterstützen Sie den Kampf gegen Brustkrebs.

Italiano :

Partecipate alla Camminata Rosa del 12 ottobre, organizzata dall’Amicale des employés communaux di Saint-Rémy-de-Provence, e sostenete la lotta contro il cancro al seno.

Espanol :

Participe en la Marcha Rosa del 12 de octubre, organizada por la Amicale des employés communaux de Saint-Rémy-de-Provence, y apoye la lucha contra el cáncer de mama.

L’événement Marche Rose à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles