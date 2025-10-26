Marche Rose à Thérondels Thérondels
Marche Rose à Thérondels Thérondels dimanche 26 octobre 2025.
Marche Rose à Thérondels
Place des Tilleuls Thérondels Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Dans le cadre d’Octobre Rose, une Marche Rose est organisée au profit du Centre Jean Perrin, Centre de Lutte Contre le Cancer.
2 parcours proposés
N°1 6km
N°2 10km
Inscription sur place.
Renseignement auprès de Christelle Barbance 06 36 63 92 52 .
Place des Tilleuls Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 6 36 63 92 52
English :
As part of Pink October, a Pink Walk is being organized in aid of the Jean Perrin Cancer Center.
2 routes on offer:
N°1 6km
N°2 10km
On-site registration.
German :
Im Rahmen des Rosa Oktobers wird ein Rosa Marsch zugunsten des Centre Jean Perrin, des Krebsbekämpfungszentrums, organisiert.
es werden 2 Strecken angeboten:
N°1: 6km
N°2: 10km
Anmeldung vor Ort.
Italiano :
Nell’ambito dell’Ottobre rosa, viene organizzata una camminata rosa a favore del Centro oncologico Jean Perrin.
2 percorsi disponibili:
N°1: 6 km
N°2: 10 km
Iscrizioni sul posto.
Espanol :
En el marco del Octubre Rosa, se organiza una Marcha Rosa en beneficio del Centro Oncológico Jean Perrin.
2 recorridos disponibles:
N°1: 6km
N°2: 10km
Inscripción in situ.
L’événement Marche Rose à Thérondels Thérondels a été mis à jour le 2025-10-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)